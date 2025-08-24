Imagem mostra ameaça de morte em caderno de aluna suspeita de esfaquear professora (Reprodução/Polícia Militar)\nUma professora de português de 37 anos, que denunciou ter sido esfaqueada por uma aluna de 14 anos dentro da sala de aula, contou ao O POPULAR que a menina escreveu em seu caderno que iria matá-la (veja acima). Segundo ela, poucos minutos antes de ser ferida, a aluna pediu para conversar a sós. O caso aconteceu na Escola Municipal Monteiro Lobato, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.\nEu a deixei na porta, entrei, e ela entrou insistindo para conversar sozinha. Foi quando tirou a faca e começou a me golpear. A intenção dela era me levar até a porta para me ferir de frente. Eu fui me afastando, e ela quase atingiu meu pulmão. Ela é muito mais alta do que eu", relatou a professora.