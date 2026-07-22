A professora Valdirene Vaz Clemente, de 41 anos, foi morta a tiros pelo ex-marido, Vanderlei Joaquim de Souza, após sair de uma igreja em Bom Jesus de Goiás, no sul do estado, segundo a Polícia Civil. O delegado Nicolas Alvarenga informou que ela tinha uma medida protetiva contra ele e que o ex respondia a processo por ameaça e lesão corporal contra ela.\nEla vinha sofrendo muita ameaça. Estava com medida protetiva ativa. Já tinha uma ação penal contra ele correndo. Ele estava respondendo por ameaça e lesão corporal contra ela", explicou o delegado.\nProfessora é morta a tiros pelo ex-marido em Bom Jesus de Goiás, diz polícia\nMulher é morta pelo ex-marido em Itumbiara, diz polícia\nEntenda o caso\nO crime aconteceu na segunda-feira (20). De acordo com o delegado, Valdirene havia saído de um culto e estava indo embora a pé quando foi surpreendida pelo ex, que estava escondido esperando por ela. "Uma testemunha relatou que ele efetuou três disparos. Falaram em contê-lo, que respondeu dizendo que não precisava, e deu um disparo na própria cabeça. Ela foi atingida nas costas e na nuca", contou o delegado.