-POP_PROFESSORA_MISSAO_19_9_2025 (1.3314337)\nA professora goiana Thaiza Montine, de 46 anos, está na disputa por uma vaga em uma missão espacial da Space Exploration & Research Agency (Sera). A agência foi criada para dar a oportunidade, a qualquer pessoa do mundo, de participar da exploração e pesquisa espacial. Em entrevista à TV Anhanguera, Thaiza revelou que caso seja selecionada realizará um sonho de infância.\nUm sonho de criança que eu pensei que já tinha passado. Meu pai vai assistir isso e lembrar que ele teve que cortar os galhos do pé de manga porque eu subia nele para subir para o telhado”, disse sorrindo.\nAlém de professora de química e ciências, a goiana também é astronauta análoga. Thayza também revelou que quando criança ia para o telhado de casa durante a madrugada para ver fenômenos naturais no céu, como chuva de meteoros.