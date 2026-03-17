Professora Cristiana Paula Vinhal, de 41 anos (Reprodução / Instagram Cristiana Paula Vinhal)\nUma professora que lecionava em Morrinhos morreu e causou comoção na cidade. Cristiana Paula Vinhal, de 41 anos, lutava contra um câncer. Além de professora, ela também era aluna do Programa de Pós-graduação em História (PPGHIS), no Campus Sul da Universidade Estadual (UEG) de Morrinhos. A Secretaria Municipal da Educação (Semed) da cidade informou que ela deixa um legado de amor pela educação.\nCristiana morreu na noite desta segunda-feira (16), conforme a nota divulgada pelo UEG Campus Sul da cidade. Ela será enterrada nesta terça-feira (17).\nA Prefeitura de Morrinhos informou pelas redes sociais que recebeu a notícia com pesar (veja abaixo).\nA Prefeitura de Morrinhos recebe com profundo pesar a notícia do falecimento da Professora Cristiana Paula Vinhal. Dedicamos este espaço para homenagear uma profissional que contribuiu com dedicação para a nossa educação e para expressar nossa solidariedade aos familiares e amigos. Que a força e o conforto alcancem o coração de todos que atravessam este momento de luto”, publicou a prefeitura.