Professora Cristiana Paula Vinhal, de 41 anos (Reprodução / Instagram Cristiana Paula Vinhal)\nUma professora identificada como Cristiana Paula Vinhal, de 41 anos, que morreu de câncer em Morrinhos, deixou legado de amor e dedicação à educação, segundo a Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Morrinhos.\nA repórter Jordana Rafaela, do POPULAR, apurou que a educadora morreu na última segunda-feira (16) e lutava contra um câncer que foi descoberto há pouco tempo, segundo a amiga e treinadora física, Nikita Rodrigues Fernandes.\n“Foi um período muito difícil para ela, mas estava sempre forte e firme. A causa da morte ela descobriu há pouco tempo. Ela foi muito guerreira e assim ela lutou até o último dia, até as últimas semanas antes de passar mal. Ela treinava comigo, super dedicada e a querer vencer e viver, nunca reclamava", relembrou a amiga Nikita Rodrigues.