Grazielle era conhecida pelas pessoas próximas também como uma mulher de fé (Arquivo pessoal / Hélida Leão)\nA professora que morreu no dia do aniversário em que completou 39 anos, na quinta-feira (1º), após complicações de saúde relacionadas a uma doença autoimune que havia afetado o fígado, era conhecida pelas amigas e pela comunidade do setor onde morava como uma pessoa extraordinária e de coração gigante. Grazielle Macedo havia recebido alta para comemorar o aniversário, mas passou mal e sofreu um infarto.\nEm entrevista ao POPULAR, a amiga de Grazielle, Karla Vieira, lembrou da personalidade marcante da professora.\nUma pessoa extraordinária, alegre, sorridente e com um coração gigante. Os amigos estão todos sem acreditar. Ela só levava alegria aonde passava”, disse.\nMorte de professora no dia do aniversário causa comoção em Goiânia