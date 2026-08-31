-Novo T (1.3450613)\nUma professora goiana se surpreendeu com a nova forma de escrever o 'T' cursivo em Goiás. Segundo ela, quando ela foi alfabetizada, o 'T' era escrito de uma forma, e atualmente, o caractere tem uma escrita diferente.\nAo pesquisar mais sobre o assunto, Aryana Castro percebeu que Goiás está entre os únicos estado do Brasil que escrevem o 'T' maiúsculo da forma que ela aprendeu. "Só quando eu vim dar aula em 2022 que eu fui descobrir que meu 'T' era um completo estranho para os meninos", explica.\nSegundo a professora, os alunos perguntaram que letra era aquela, mas mesmo melhorando a letra, eles ainda não conseguiram compreender o que estava escrito.\nDiferença entre estados\nDo lado esquerdo, a forma antiga de escrita do 'T' e do lado direito, a forma atual (Reprodução/ alfabeto.pt)