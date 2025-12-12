Profissionais do Grupo Jaime Câmara (GJC) foram reconhecidos, nesta sexta-feira (12), no 6º Prêmio de Jornalismo do Ministério Público de Goiás (MPGO). Nesta edição, foram divulgados os vencedores das quatro categorias da premiação, que teve como tema “O MPGO e a Sociedade: Uma História que Vale a Pena ser Contada”.\nNa categoria de webjornalismo, o repórter Nielton Santos, do O POPULAR online, conquistou o segundo lugar com a reportagem “Entenda a atuação do MPGO para evitar desastres ambientais como o caso do aterro de Goiânia”. Já em fotojornalismo, o repórter fotográfico Wesley Costa, também do O POPULAR, garantiu o primeiro lugar com um registro do Aterro Sanitário de Goiânia.\nRegistro do Aterro Sanitário de Goiânia, que conquistou a 1° colocação no prêmio do MPGO (Wesley Costa/O Popular) (Wesley Costa/O Popular)