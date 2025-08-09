Beneficio busca auxiliar trabalhador a se manter antes de receber o primeiro salário. (Fábio Lima/O Popular)\nOs profissionais contratados pelo Central Mais Empregos poderão receber, a partir desta segunda-feira (11), transporte gratuito durante o primeiro mês de trabalho. Para receber o benefício, é necessário que o trabalhador tenha o Cartão Fácil da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC).\nSegundo o Governo de Goiás, o benefício será concedido uma única vez por CPF. Além disso, o benefício será concedido por tempo limitado com intuito de incentivar a inserção no mercado de trabalho formal no estado e acelerar a empregabilidade.\nCentral Mais Empregos\nA Central Mais Empregos disponibiliza, por semana, cerca de 500 vagas em entrevistas de emprego presenciais. Com acesso pela Central, nos postos Sine e no aplicativo Minha Vaga, os profissionais também podem ser encaminhados para mais de 5 mil postos de trabalho em todo estado.