A corretora de imóveis Edilamar Ferreira Vilarinho, que morreu na terça-feira (21), era reconhecida pela ética, simplicidade e dedicação ao mercado imobiliário, segundo os colegas de profissão.\nUma profissional exemplar e uma pessoa incrível. Foi uma honra conhecê-la. Que Deus a receba de braços abertos. Você fará muita falta. Descanse em paz”, disse um corretor de imóveis na internet.\nJá outros colegas de profissão de Edilamar afirmaram que ela era uma inspiração na forma de trabalhar. “Uma grande inspiração, trabalhava o Aldeia do Vale com tanta maestria”, disse um. “Grande profissional, parceira, amiga, exemplo. Obrigado por tanto, minha amiga”, afirmou outro.\nEm uma nota publicada nas redes sociais, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Goiás (Creci Goiás) disse que Edilamar Vilarinho foi uma profissional dedicada ao mercado imobiliário (confira a nota na íntegra abaixo).