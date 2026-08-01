A Prefeitura de Goiânia tem 19 solicitações em tramitação no programa Adote Uma Praça, distribuídas em 15 bairros da capital. Ao todo, a iniciativa conta com 21 pedidos, incluindo a adoção formalizada da Praça Arquiteto Neddermeyer, no Setor Central, nesta sexta-feira (31), e uma proposta rejeitada para o Parque Vaca Brava, no Setor Bueno, por não atender aos critérios do programa. Os pedidos envolvem praças, canteiros, rotatórias e outras áreas verdes, com participação de empresas, associações de moradores e entidades sociais.\nO primeiro termo de cooperação da atual gestão foi assinado nesta manhã na Praça Arquiteto Neddermeyer, localizada no Setor Central. A parceria foi firmada com a empresa CRD Participações e Investimentos em Saúde Ltda, que atua no ramo de saúde e está instalada nas proximidades da praça.