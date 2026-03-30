A Prefeitura de Goiânia prepara o lançamento de um novo programa habitacional que prevê o pagamento de até 50% do valor do aluguel para trabalhadores que decidirem morar na região central da capital. A proposta, chamada Morar no Centro, foi anunciada pelo prefeito Sandro Mabel e integra um pacote de ações voltadas à revitalização urbana.\nConfira na TV Anhanguera: Projeto prevê que Prefeitura de Goiânia vire proprietária de prédios abandonados\nO projeto de lei será enviado à Câmara Municipal e tem como principal objetivo estimular a ocupação residencial do Setor Central, atraindo pessoas que já trabalham na região, mas vivem em bairros mais afastados.\nA iniciativa é voltada para trabalhadores que atuam no Centro de Goiânia e famílias de todo o Brasil que tenham interesse em se mudar para imóveis cadastrados no programa.