O programa Adote uma Praça recebeu ao menos 26 solicitações de adoção em 2026, igualando marca de 2019, ano de sua criação. A maioria dos pedidos foi protocolada após a Prefeitura de Goiânia publicar, em 30 de março, um decreto que alterou as regras do programa, flexibilizando procedimentos e ampliando as possibilidades de participação. Em sete anos, a iniciativa acumula 96 propostas para adoção de praças, parques, canteiros e outros equipamentos e espaços públicos do município.\nCriado como a Lei nº 10.346, em 17 de maio de 2019, durante a gestão de Iris Rezende (MDB) e após aprovação de projeto pela Câmara em 2017, o programa foi mantido na administração de Rogério Cruz (SD) e segue em vigor na atual gestão. Levantamento realizado pelo POPULAR, com no que foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) entre 2019 e 2026, mostra que a iniciativa recebeu 41 propostas nos dois primeiros anos de funcionamento. Entre 2021 e 2025, porém, o ritmo caiu, com apenas 29 novos pedidos registrados. Neste ano, até março de 2026, o programa Adote uma Praça havia recebido apenas uma solicitação formal de adoção. Depois das mudanças, foram protocoladas outras dez propostas e O POPULAR apurou a existência de mais 15 pedidos que ainda não foram publicados oficialmente no DOM.