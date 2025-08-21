Após anos de paralisação, a canalização do Córrego Cascavel no trecho entre a Avenida Padre Wendel e a Avenida Castelo Branco, em Campinas, será retomada em Goiânia. O prefeito Sandro Mabel (UB) assinou nesta quarta-feira (20) o contrato para execução das obras, que devem começar na próxima segunda-feira (25). A intervenção por cerca de 1,2 quilômetro de extensão será conduzida pela empresa Vale do Ouro Construtora, a um custo de R$ 19.795.410. De acordo com o contrato, a obra deverá ser entregue em um prazo calculado em 12 meses.\nO serviço é um complemento do que foi iniciado ainda em 2013, na gestão de Paulo Garcia (PT), e teve o trabalho abandonado. Na época, a previsão era fazer a canalização e as pistas laterais de continuidade da Marginal Cascavel, mas apenas 6% do total foi cumprido.