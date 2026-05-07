A construção de um complexo hospitalar tem mudado a paisagem logo na entrada de Senador Canedo. Um empreendimento particular em uma área de 253,9 mil metros quadrados (m²), nas proximidades do Morro Santo Antônio, às margens da GO-403, causou a supressão de 269 árvores de 43 espécies diferentes. Ainda em fase de terraplanagem de uma área de morro, o local deve dar espaço a hospitais, clínicas, laboratórios, hotel, academias e até faculdades.\nO empreendimento particular, denominado Centro de Saúde Comercial Salutis, teve início em meados de dezembro de 2024. Desde então, a mudança na área verde às margens da rodovia estadual tem chamado a atenção de moradores e visitantes do município da Região Metropolitana de Goiânia. Ainda não há previsão de quando o complexo será entregue.\nO decreto sobre a aprovação do parcelamento do setor comercial Salutis foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) de Senador Canedo do dia 9 de junho de 2025, com retificação divulgada no dia seguinte. Dos 253.894 m² da área da obra, 170.726 serão destinados para a instalação de 245 lotes – com no mínimo 300 m² cada –, o que corresponde a 67,3% do total da área; 57.775 m² vão para o sistema viário (22,7%), com a construção de uma avenida e sete ruas; além de 25.392 para áreas verdes (10%). Para fins de comparação, o espaço do complexo é mais de dez hectares maior do que o Parque Municipal Areião, em Goiânia.