A Secretaria Municipal de Educação (SME) enviou à Câmara de Goiânia o projeto de lei para criação do Programa Meu Uniforme, para destinar auxílio financeiro aos alunos da rede municipal de ensino para aquisição de uniformes escolares. Com valores de R$ 240,45 para estudantes do ensino infantil e fundamental e de R$ 133,45 para matriculados na educação de jovens e adultos (EJA). Caso seja aprovado, a expectativa é que a destinação do recurso se inicie em 2027, com uma estimativa de gasto de R$ 30,6 milhões para atender mais de 113 mil alunos.\nO anúncio da criação de uma bolsa uniforme foi feito pela secretária Giselle Faria em fevereiro de 2025, ao programa Jackson Abrão Entrevista. Em setembro passado, O POPULAR mostrou que o projeto havia sido aprovado sem ressalvas pelo Comitê de Controle de Gastos da Prefeitura, com o intuito de começar ainda neste ano. Já em janeiro, a reportagem mostrou que a proposta havia sido adiada, tendo o município adquirido uniformes por meio de adesão a uma licitação feita pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), no total de R$ 15,7 milhões para entrega de 124,4 mil kits.