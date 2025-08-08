Defendida pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Goiás, a proposta do governo federal de retirar a obrigatoriedade de aulas práticas e teóricas de direção nas autoescolas para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) tem dividido opiniões. Associações de formadores questionam a efetividade na redução de custos e apontam para maior risco à segurança viária. Ao mesmo tempo, o órgão máximo de trânsito e especialistas ouvidos pelo POPULAR enxergam maior acesso da população ao processo, tido como caro e burocrático.\nO projeto desenvolvido pelo Ministério dos Transportes foi divulgado no fim de junho deste ano, sob a justificativa de democratizar a CNH. Hoje, aponta o governo, o custo médio para obter o documento é de R$ 3,2 mil no Brasil, sendo que a maior parte, estimada em R$ 2,5 mil, seria voltada ao pagamento de aulas teóricas e práticas aos centros de formação de condutores (CFCs). O restante, em torno de R$ 750, para arcar com as demais taxas, como a do Detran. Por isso, a estimativa é de que a proposta reduza em 80% o valor total.