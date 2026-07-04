Um projeto da Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás, na região da Chapada dos Veadeiros, para revitalizar a Avenida Ary Valadão Filho, a principal via do município, prevê o corte de 20% das árvores do local. Atualmente a paisagem é composta por ipês (Handroanthus albus), barrigudas (Ceiba speciosa), cinamomos (Melia azedarach) e patas-de-vaca (Bauhinia forficata), sendo que algumas árvores das três primeiras espécies estão sob o risco de corte. Elas estão localizadas no canteiro central da via, onde será plantada grama.\nNas redes sociais, parte da comunidade manifestou, através de postagens, extrema preocupação com o projeto. Murilo Aleixo, de 38 anos, integrante da diretoria da Associação de Moradores de Alto Paraíso, demonstrou indignação e está reunindo a população na tentativa de conter a possibilidade de supressão. Ele contou à reportagem que muitos cidadãos já criaram abaixo-assinados, enquanto outros estão fazendo manifestações artísticas junto às árvores da avenida.