No próximo ano, os estudantes do Colégio Estadual Florescer, em Goiânia, terão a primeira experiência com a educação ao longo da vida, iniciativa da Secretaria de Estado de Educação de Goiás (Seduc) voltada para estudantes com deficiência. Os alunos que estão matriculados no ensino básico regular e concluindo essa etapa serão transferidos para o projeto, onde terão acompanhamento de profissionais da educação, saúde e assistência social.\nA unidade educacional funciona no antigo Instituto Pestalozzi de Goiânia, localizado no Setor Pedro Ludovico. Embora leve o nome do pedagogo suíço que viveu entre 1746 e 1827, não possui vínculo com a Associação Pestalozzi de Goiânia, que mantém unidades no Setor Leste Vila Nova, Vila Nova e Vila Santa Isabel. O antigo Instituto Pestalozzi, atual Colégio Estadual Florescer, é uma unidade da rede estadual de educação.