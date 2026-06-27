Após registrar problemas como calçadas danificadas, falta de iluminação e trânsito intenso, o entorno da Escola Municipal Bispo Abigail Carlos de Almeida, na Vila Paraíso, em Goiânia, passou por uma requalificação que incluiu lombofaixa, sentido único na via, novas calçadas e reorganização dos espaços para pedestres. As intervenções, feitas com envolvimento de pais, alunos e comunidade escolar, marcam o projeto-piloto do Programa Cidade para Crianças, lançado nesta sexta-feira (26) pela Prefeitura de Goiânia, que pretende levar o modelo a outras 20 escolas.\nO programa é coordenado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo Estratégico (Seplan), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME) e o projeto Criancidade, que reúne ações integradas de diversas áreas da administração municipal para qualificar o entorno das escolas. A proposta é baseada na escuta das crianças, que fizeram desenhos e relatos sobre problemas e desejos para o espaço onde estudam.