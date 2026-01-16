Um projeto de lei que está em tramitação na Câmara Municipal de Goiânia propõe permitir que animais de estimação sejam enterrados junto aos seus tutores em cemitérios municipais da capital. A proposta é do vereador Tião Peixoto (PSDB).\nSegundo a Câmara Municipal, a ideia é atender pessoas que consideram seus pets como integrantes da família e desejam uma despedida mais digna quando o animal morre. O sepultamento só poderá acontecer com autorização da família e seguindo as regras sanitárias.\nAinda segundo o órgão, o projeto surgiu a partir de uma demanda da população.\nCadela que teve permissão da Justiça para viajar em cabine com passageiras exerce papel de cão de suporte emocional\nBode é resgatado após ficar preso a 120 metros no meio de desfiladeiro, em Goiás; vídeo\nVoluntária coloca coleiras refletivas em cães de rua para evitar atropelamentos, e gesto emociona web: 'Coração gigante'