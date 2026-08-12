A fonte, com radioatividade de 50,9 TBq (1.375 Ci), continha cloreto de césio, composto químico de alta solubilidade, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Divulgação / Secretaria de Estado da Saúde)\nUm Projeto de Lei (PL) que cria o Memorial e Museu Césio-137 foi aprovado por vereadores de Goiânia. Agora, o projeto aguarda a sanção do prefeito Sandro Mabel (União Brasil). A proposta tem como objetivo homenagear as vítimas diretas e indiretas do acidente e preservar a memória histórica e cultural do acidente radiológico ocorrido em setembro de 1987.\nA Câmara Municipal de Goiânia aprovou o projeto 567/2025 na terça-feira (11). Consta no PL que, além da homenagem e da memória, o museu também servirá como espaço educativo para escolas e universidades. Segundo o projeto, de autoria do vereador Lucas Kitão (Mobiliza), ele também valoriza a ciência, a saúde pública e a segurança nuclear. O local onde o museu ficará será definido pelo Paço Municipal.