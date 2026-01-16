Cobrança mínima para taxa do lixo deve subir de R$ 21,50 para R$ 22,45 no próximo ano, segundo estimativa da Prefeitura de Goiânia (Wesley Costa / O Popular)\nO projeto de lei que determina o fim da Taxa de Limpeza Pública (TLP), conhecida como taxa do lixo, foi vetado integralmente pelo prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), que alegou inconstitucionalidade, vícios no processo legislativo e ausência de estudo de impacto financeiro e orçamentário para justificar a decisão. O veto foi publicado no Diário Oficial do Município de quinta-feira (15).\nA revogação da taxa, proposta pelo vereador Lucas Vergílio (MDB), havia sido aprovada de forma definitiva pela Câmara Municipal no dia 30 de dezembro de 2025, última sessão legislativa daquele ano, sem votos contrários. No entanto, a matéria avançou com uma emenda do vereador Thialu Guiotti (Avante), articulada entre a base governista e o Paço, que condicionava a validade da lei à apresentação de estudo de impacto financeiro, medidas de compensação da renúncia de receita e aval da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz).