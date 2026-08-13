A Câmara Municipal de Goiânia aprovou, em primeira votação nesta terça-feira (12), o projeto de lei sobre fogos de artifício com estampido. Segundo a assessoria do Legislativo, a proposta ainda tramitará por uma Comissão Temática e passará por uma segunda votação em plenário antes de seguir para a sanção ou veto do prefeito Sandro Mabel (UB).\nAtendendo a uma demanda antiga de entidades de proteção animal, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), idosos e profissionais da saúde. O barulho excessivo causado pelas explosões dos fogos tradicionais costuma provocar crises severas de ansiedade em pessoas com hipersensibilidade auditiva, além de pânico, fugas e acidentes graves em animais domésticos e silvestres.\nConforme o texto, as verbas provenientes das penalidades financeiras serão revertidas para programas voltados ao bem-estar animal e à inclusão de pessoas com TEA. Ademais, a proposta determina que o Poder Executivo promova campanhas de conscientização acerca dos danos causados pela estridência dos artefatos pirotécnicos, estimulando a adoção de artefatos silenciosos.