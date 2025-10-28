Um Projeto de Lei (PL) quer proibir a compra, venda, fornecimento e consumo de bebidas alcoólicas nas universidades públicas e privadas de Goiânia. O PL, de autoria do vereador Sanches da Federal (PP), também proíbe, expressamente, as chamados festas "open bar" nas instituições e abrange unidades de ensino infantil e fundamental. A multa para quem descumpri-la é de dez salários mínimos.\nEventos dentro das universidades ou que levam o nome da universidade devem ser proibidos a venda e consumo de álcool [...] O ambiente escolar e o nome da escola não podem estar diretamente ligados ou fomentando festas com vendas e consumo de álcool, vai na contramão do que a escola durante a formação quer ensinar”, explicou Sanches, em entrevista ao POPULAR.\nLula sanciona lei que amplia pena para quem vende bebida alcoólica a crianças e adolescentes