A Rua 36, no Setor Marista, que por anos serviu apenas como atalho de trânsito, estacionamento a céu aberto e local de descarte de entulhos, passa a ter uma nova função no cenário urbano de Goiânia. A partir deste sábado (12), a via reabre totalmente revitalizada como Viela 36, transformada em um charmoso espaço de convivência voltado exclusivamente para pedestres, unindo arte, opções de lazer e paisagismo.\nA mudança ocorreu por meio do programa municipal Adote Uma Praça, na primeira Parceria Público-Privada (PPP) da capital destinada à recuperação de uma viela. A iniciativa partiu da médica Larissa Ribeiro, de 48 anos, proprietária de uma clínica e de um estacionamento situados no local, que teve o pedido de adoção da área aprovado pela Prefeitura de Goiânia em 2024.\nCom um investimento superior a R$ 2 milhões, custeado integralmente pela idealizadora, a intervenção redefiniu a área total de 1.500 m². O projeto substituiu o tráfego de veículos por um passeio público cercado por mural artístico, galeria de arte, uma clínica médica, sorveteria e restaurantes.