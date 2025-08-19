Profissionais ascendem na carreira após decreto do governo (Divulgação/Diretoria-Geral de Polícia Penal)\nO Estado de Goiás promoveu 229 policiais penais por critérios de antiguidade. Desses, 42 passaram de primeira classe para especial; 77 saíram da segunda classe para a primeira; e 51 passaram da terceira classe para a segunda. Além disso, outros 21 policiais penais recebem promoção por merecimento e passaram da primeira classe para especial; e 38 de segunda classe para a primeira (veja lista completa com nomes dos profissionais ao final deste texto).\nO governo esclarece que as promoções por merecimento são feitas pela Polícia Penal em conjunto com a Secretaria de Estado de Administração (Sead). Esse órgão, por meio da Superintendência de Recrutamento e Seleção e da Escola de Governo, aplica cursos de capacitação e provas presenciais aos servidores.