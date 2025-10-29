Morreu nesta quarta-feira (29), em Goiânia, o promotor aposentado Rafael de Pina Cabral, aos 62 anos, em decorrência de câncer. Natural de Cachoeira de Goiás, integrou o Ministério Público do Estado por 32 anos, em mais de 20 dos quais atuando em Pirenópolis.\nAposentou-se no ano passado, devido à doença. Deixa dois filhos, Bárbara, de 30 anos, e Davi, de 17 anos.\nO velório será na Pax Pirenopolina nesta quinta a partir das 6 horas e o sepultamento será às 11 horas, no Cemitério São Miguel.\nEscritora e advogada Wilma Britto morre em Goiânia\nMorre um dos pioneiros da fundação de Ceres\nPrefeito de Augustinópolis morre em Brasília\nPor meio de nota, a Associação Goiana do Ministério Público (AGMP) lamentou o falecimento do promotor.\nA AGMP se solidariza com os familiares e amigos e roga que Deus, com sua infinita bondade, conforte a todos neste momento de dor e saudade", disse um trecho da nota.