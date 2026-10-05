-Vídeo Leijoto (1.3464839)\nO Pronto Socorro Psiquiátrico Wassily Chuc (PSPWC), da rede municipal de saúde em Goiânia, está há pelo menos três meses com problemas crônicos, que vão da insuficiência de leitos e de profissionais de enfermagem à dificuldade em encaminhar pacientes internados para tratamento, sendo que três deles já são considerados “moradores” no hospital, conforme atestam vistorias feitas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) desde julho. Paralelo a isso, existe a promessa de construção de uma nova unidade para o pronto-socorro, que foi dita ao jornal em maio e confirmada à Justiça em julho, porém sem que houvesse algum avanço publicizado desde então.\nUma audiência foi marcada pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) para 4 de novembro, após a elaboração de três relatórios pela SMS confirmando a dificuldade da pasta em resolver estes pontos. Ofício encaminhado em 23 de setembro à direção do pronto-socorro e à secretaria pelo promotor Marcus Antônio Ferreira Alves, da 87ª Promotoria de Justiça da comarca de Goiânia, agendando a reunião, indica que a situação crítica da unidade vem se arrastando desde pelo menos 2023, quando foi protocolada uma ação civil pública pelo MP-GO cobrando melhorias na estrutura do imóvel, e 2024, quando começaram os relatórios apontando as demais irregularidades.