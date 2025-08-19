Donos de bares da Rua 8, no Centro de Goiânia, acreditam que deve aumentar o fluxo de frequentadores do local com o fechamento da via para trânsito de veículos nas noites de sexta-feira e sábado, e durante todo o dia aos domingos e feriados. A medida, iniciada na última semana, é defendida pelos empresários, que apontam para uma maior segurança ao quem ocupa o logradouro, já que antes precisavam dividir espaço com os veículos que trafegavam pelo local durante o horário de funcionamento dos comércios. O prefeito Sandro Mabel (UB) diz que estuda fechamento permanente no trecho.\nInstituído por meio de lei de autoria da vereadora Aava Santiago (PSDB) promulgada em dezembro de 2024 pela Câmara de Goiânia, o projeto Ocupa o Centro permite a restrição de trânsito na Rua 8, no trecho entre a Avenida Anhanguera e Rua 4, após as 18 horas às sextas-feiras e sábados e aos domingos e feriados. A medida visa permitir manifestações culturais no local para “promover a reocupação sustentável do centro da cidade”, a exemplo de atividades já realizadas pelos bares locais, como o evento denominado Piranhão, promovido no sábado (16), e o Encontro de Brechós, no domingo (17).