A instalação de um pórtico de pedágio com cobrança eletrônica na BR-060, em Abadia de Goiás, gerou descontentamento entre moradores da cidade e proprietários de chácaras da região. Os donos de imóveis afirmam que o ponto de cobrança altera a viabilidade de deslocamento para lazer e moradia. A região em que o pedágio será cobrado possui diversas chácaras utilizadas para locação de eventos e os proprietários temem que a novidade vá afastar as contratações futuras. Além disso, há uma estimativa extraoficial de que 80% dos moradores do município, situado a aproximadamente 15 quilômetros de Goiânia, trabalham ou estudam na capital, em Aparecida de Goiânia, Senador Canedo ou Anápolis.\nA estimativa atual é que a cobrança entre Abadia e Goiânia e entre Abadia e Guapó seja de R$ 3,90. A previsão é que o pedágio comece a ser cobrado em meados de maio, quando os moradores da região passarão a arcar com os custos diariamente. A confirmação da data depende da decisão da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que também define os valores.