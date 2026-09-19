Chamadas com carinho de Castelo da Fazenda por Domingos Ferreira da Silva – proprietário da fazenda onde estão localizadas as belas formações geológicas no distrito de Pouso Alto, do município de Campos Belos – as chaminés de fada agora integram o turismo ecológico da região Nordeste do Estado, perto da Serra Geral de Goiás. O próximo passo, segundo o vereador Rodrigo Ferreira (MDB), filho do dono da área, é transformar o espaço em reserva particular de patrimônio natural (RPPN), o que, segundo ele, em breve será encaminhado como solicitação. No momento, a área não possui resguardo legal que proteja os monumentos.\nCom o site do local programado para começar a agendar visitas na próxima semana — após duas semanas de visitas-teste marcadas por telefone —, Rodrigo ainda não efetuou a solicitação de fato. Mesmo assim, o passeio já pode ser feito em grupos de seis pessoas, pelo valor de R$ 70 por pessoa e com a companhia de um instrutor, que custa R$ 200 por grupo.