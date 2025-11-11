-Vídeo (1.3335701)\nUm protesto causou confusão e deixou feridos no início da noite desta terça-feira (11), segundo dia da programação oficial da COP30, realizada em Belém do Pará. Os manifestantes tentaram invadir a Blue Zone, área mais restrita do evento, quando foram contidos por equipes de segurança (assista acima).\nO incidente teve início por volta das 19h. Ainda não há informações oficiais sobre os feridos, mas uma socorrista ouvida pelo POPULAR confirma que pelo menos um segurança precisou ser levado para uma unidade de saúde.\nMudança climática pode aumentar frequência e intensidade de tornados\nO que as delegações de Goiás levarão para a COP30\nLula forma a mesa da cúpula de líderes, e secretário da ONU defende implementação de medidas acertadas\nFuncionário de um stand do evento, Thalys Maues presenciou parte da confusão e diz ter visto duas pessoas sendo socorridas. “Eu estava na área de Portugal quando vi uma correria e comecei a correr. Eu vi manifestantes que manifestavam contra a COP30, uma das faixas era contra a exploração de petróleo na Amazônia. Eles tentaram invadir a Blue Zone e agrediram os seguranças. Eu vi duas pessoas sendo socorridas”, relatou.