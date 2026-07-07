As inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) foram abertas nesta terça-feira (7) com bolsas para o curso de Medicina em quatro cidades de Goiás. Ao todo, são 29 bolsas, sendo 25 integrais e quatro parciais, distribuídas entre vagas de ampla concorrência e destinadas aos candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e pessoas com deficiência (PcD). Os interessados têm até sexta-feira (10) para se inscrever gratuitamente (veja o cronograma no final).\nAs oportunidades estão distribuídas entre instituições de ensino de Anápolis, Goiânia, Inhumas e Quirinópolis.\nA Universidade Evangélica de Goiás (UniEvangélica), em Anápolis, concentra o maior número de vagas, com 14 bolsas integrais, das quais nove são destinadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI), uma para pessoas com deficiência (PcD) e quatro para ampla concorrência.