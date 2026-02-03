O Prouni divulgou nesta terça-feira (3) a primeira chamada dos candidatos aprovados para bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior. A consulta ao resultado é feita pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.\n- Consulte aqui a lista de aprovados\nNesta edição, o programa oferece 594.519 bolsas de estudo. Desse total, 274.819 são integrais, com cobertura total da mensalidade, e 319.700 são parciais, que garantem desconto de 50% no valor do curso.\nA seleção considerou as notas do Enem de 2024 e 2025. Para participar, os candidatos precisaram alcançar média mínima de 450 pontos nas provas objetivas e não zerar a redação.\nVeja como consultar as vagas disponíveis do Prouni 2026\nNotas de corte finais do Sisu 2026 disparam nos principais cursos\nBrasileiros podem usar nota do Enem para estudar em Portugal