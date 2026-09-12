O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) publicou nesta sexta-feira (11), em seu sistema eletrônico, a decisão do desembargador Fernando César Rodrigues Salgado, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), que determinou o arquivamento do processo contra o coronel da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) Edson Luís Souza Melo Rocha, conhecido como Edson Raiado, e o tenente-coronel Renyson Castanheira Silva. O caso envolve triplo homicídio contra o piloto Felipe Ramos Morais, de 35 anos, e os mecânicos de aeronaves Paulo Ricardo Pereira Bueno, de 36, e Nathan Moreira Cavalcante, de 22, em abordagem ocorrida em 17 de fevereiro de 2023.\nA decisão foi apresentada oralmente pelo desembargador de forma breve, sem detalhamento, em sessão da 4ª Câmara Criminal na terça-feira (8) e aprovada pelos colegas de forma unânime. No documento, Fernando César alegou que não havia como reabrir o processo porque na primeira instância o juízo examinou “a própria licitude da conduta, concluindo, de forma fundamentada pela configuração dos requisitos da legítima defesa, uso moderado dos meios necessários, agressão injusta e atualidade do revide”. Então, independentemente de ter surgido ou não novas provas, não havia como, juridicamente, reabrir o caso.