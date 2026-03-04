Após a morte do publicitário e pesquisador em animação Paulo Coelho Nunes, de 46 anos, amigos e colegas de profissão afirmam que Coelho era apaixonado por Cinema e ativista da animação em Goiás.\nAo POPULAR, a professora Geórgia Cynara, da Universidade Estadual de Goiás (UEG), contou que conheceu Coelho antes mesmo do início de sua graduação em Cinema e Audiovisual, no começo dos anos 2000.\n“Conheci o Coelho no início dos anos 2000, na porta do Cine Lumière, esperando as sessões da Mostra O Amor, a Morte e as Paixões. Muito antes de ser nosso aluno no Curso de Cinema e Audiovisual da UEG, ele era um amigo, alguém pra conversar sobre cinema por horas. Um ativista importante da animação em Goiás, alguém que sempre viu e acreditou que o cinema floresceria na universidade pública”, afirma.\nNas redes sociais, a arquiteta Adriana Marinho também falou sobre a marca que Paulo deixou em sua vida. “Vou sentir falta das suas dicas de cinema, dos livros que você indicava, das páginas sobre artes e design que me enviava com entusiasmo. Do seu humor sarcástico, do seu abraço carinhoso, de me chamar de "Pinica" só para me provocar”, conta.