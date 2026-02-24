-Vídeos - Quadrigêmeas cantam louvor (1.3377969)\nAs quadrigêmeas Ester, Helena, Cecília e Vitória, de 12 anos, estão fazendo sucesso nas redes sociais com vídeos de louvores cristãos. Em uma das postagens, que já possui quase 500 mil visualizações, as irmãs Ribeiro aparecem cantando em frente à escola onde estudam. O caso aconteceu em Goianésia, na região central do estado (assista acima).\nO vídeo foi publicado no dia 6 de fevereiro e mostra as quadrigêmeas uniformizadas embaixo de uma árvore. A música que elas cantam destaca o poder de Deus e a importância de não ter medo. "O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa", diz um verso da canção.\nAo POPULAR, a empreendedora e mãe das quadrigêmeas, Rosane Ribeiro de Jesus, revelou que o momento aconteceu porque uma pessoa reconheceu as meninas e pediu para elas louvarem. Daí, as adolescentes cantaram enquanto Rosane gravou a cena e, mais tarde, compartilhou na internet.