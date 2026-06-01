-VÍDEO: Quadro com imagem de Nossa Senhora de Guadalupe despenca de quase 5 metros (1.3417302)\nUm quadro que acomodava a tilma chancelada de Nossa Senhora de Guadalupe caiu de uma estrutura elevada durante o Totus Tuus Mariae Festival 2026, realizado no último sábado (30), no Estádio Serra Dourada, em Goiânia (Veja o vídeo acima). Segundo a organização do evento, a peça despencou de uma altura superior a cinco metros, mas permaneceu intacta após atingir o chão. Ninguém que estava próximo ao local foi atingido. A organização informou também que a moldura e a tela não sofreram danos aparentes, apesar da altura da queda.\nVídeos do momento passaram a circular nas redes sociais e geraram grande repercussão entre os participantes do evento. O incidente ocorreu durante um dos momentos de oração conduzidos pelo padre Marcos Rogério e pela irmã Zélia. Durante a transmissão do evento, ambos relataram ter sentido que algo incomum aconteceria enquanto o terço era rezado. Para muitos fiéis, o episódio foi interpretado como um sinal de proteção e fé.