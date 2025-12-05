Com as novas regras que simplificam obter uma CNH (Carteira Nacional de Habilitação), mudaram as exigências sobre o exame toxicológico. Agora, novas categorias devem fazer o teste.\nAntes apenas motoristas CDE faziam, agora motoristas A e B (moto e carro) também deverão se submeter. O presidente Lula havia vetado as exigências nas categorias A e B, porém o Congresso Nacional derrubou. A exigência para condutores A e B é apenas para a primeira habilitação.\nExame toxicológico usa materiais biológicos para detectar uso de drogas nos últimos 90 dias. O comum é que sejam usadas amostras de cabelo, pelo ou unhas para o procedimento.\nLula sanciona CNH gratuita para baixa renda e veta exame toxicológico para categorias A e B\nProjeto de retirada de aulas de autoescola sofre resistências\n5,5 mil CNHs são suspensas desde o início do ano em GO