-VÍDEO AGRESSÃO (1.3438796)\nUm motorista da coleta de lixo foi agredido no Setor Santa Helena, em Goiânia. O suspeito é um motociclista que ficou inconformado com a parada do caminhão e parou em frente ao veículo, impedindo a passagem, segundo o Consórcio Limpa Gyn. O suspeito empurrou a porta do caminhão contra o servidor, atingindo o braço, e arremessou uma pedra que pegou no rosto dele. Ele ainda tentou atropelar um dos coletores. O Limpa Gyn informou que esse é o quarto caso em dois meses (veja o vídeo acima).\nEm nota, o Limpa Gyn repudiou o ato de violência e informou que o suspeito foi preso pela Guarda Civil Metropolitana. Além disso, informou que o colaborador recebeu o atendimento necessário e será acompanhado pela equipe de assistência social do consórcio. A defesa do suspeito não foi localizada até a última atualização desta reportagem (veja nota na íntegra ao final do texto).