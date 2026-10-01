-VÍDEO: Servidor percorre quase 130 km (1.3462780)\nO sonho de conquistar o diploma de licenciatura em História é o combustível de Lucas Costa Silva, de 33 anos, morador de Goiatuba, no sul de Goiás. Todos os dias, ele percorre 126 quilômetros de moto, entre ida e volta, para chegar à Universidade Estadual de Goiás (UEG), em Morrinhos, onde cursa o oitavo período da graduação.\nA história com a graduação começou em 2023. Naquele ano, Lucas conseguiu uma vaga no curso de História da UEG e também começou a trabalhar como agente escolar na Prefeitura de Goiatuba. A função é acompanhar crianças da educação inclusiva.\nAo longo do curso, fui me apaixonando pela educação e pelo curso de História. Tive um crescimento pessoal muito grande”, conta em entrevista ao jornal O POPULAR. Segundo ele, foi nesse período que começou a se aproximar ainda mais da área da educação.