Manutenções emergenciais da Saneago irá interromper o abastecimento de água em quase 50 bairros de Goiânia e de Aparecida, na Região Metropolitana da capital, nesta quarta-feira (17). A programação da empresa é executar serviços no Reservatório Mendanha e no Centro de Reservação Oliveira.\nNo primeiro, a previsão é que o registro de água seja desligado das 4h às 10h da manhã interligação de um novo booster (equipamento utilizado para aumentar a pressão da água). Esse desabastecimento deve afetar a maioria dos setores localizados na região oeste da capital (veja lista completa ao final desta reportagem).\nEm Aparecida, a manutenção da empresa deve ocorrer das 8h às 17h30. Com isso, devem ficar sem água os bairros Conde dos Arcos, Independência, Parque Hayala, Parque das Nações, Pontal Sul, Veiga Jardim e Vila Oliveira.