O jornalista Ari Diógenes da Rocha, que morreu na última sexta-feira (25), aos 82 anos, dedicou 59 anos ao jornalismo e acompanhou de perto a história política de Goiás. O comunicador, que completaria 83 anos em outubro, foi vítima de um infarto fulminante.\nAri Diógenes trabalhou como jornalista político e também como assessor de imprensa do Palácio das Esmeraldas, desde o governo de Otávio Lage, em 1965, até a gestão atual de Daniel Vilela (MDB).\nMorte de Ari Diógenes da Rocha: jornalista trabalhou com 19 governadores de Goiás\nMorre o jornalista Ari Diógenes da Rocha, em Goiânia\nConhecido carinhosamente como "seu Ari", o jornalista era uma figura emblemática na cobertura do Palácio das Esmeraldas, onde permaneceu ativo organizando entrevistas coletivas e coordenando equipes técnicas e de som.