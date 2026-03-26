Divulgada nesta quarta-feira (25), a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) de 2024, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com o Ministério da Saúde (MS) e com apoio do Ministério da Educação (MEC), apresenta cenário preocupante em relação ao universo pesquisado – estudantes de 13 a 17 anos de escolas públicas e privadas – no que diz respeito à violência sexual, principalmente se confrontado com o levantamento anterior, de 2019.\nEm relação aos dados de Goiás, 17,9% dos estudantes dessa faixa etária já relataram terem sido vítimas de toques e beijos forçados, enquanto 7,8% apontam terem sido ameaçados ou obrigados a manter relações sexuais. Dos alunos e alunas do Estado que foram vítimas de algum tipo de abuso, quase 70% das vítimas de agressão sexual tinham menos de 13 anos quando isso ocorreu pela primeira vez.