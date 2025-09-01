O que o ano de 2025 não trouxe de feriados prolongados, o ano de 2026 trará em dobro. Serão nove feriados comemorados em dias úteis, e oito deles com possibilidade de emendar. Fora os feriados, têm também os pontos facultativos, como o Carnaval e Corpus Christi.\nEm Goiânia, os feriados municipais são no dia 24 de outubro, onde se comemora o aniversário da capital, e dia 24 de maio, que se comemora a padroeira de Goiânia, Nossa Senhora Auxiliadora. Em 2026 os dois feriados municipais vão cair no sábado e domingo, respectivamente.\nO carnaval será comemorado entre os dias 14 e 18 de fevereiro, de sábado à quarta-feira. A data segue o calendário lunar e a religião católica, por isso não tem um dia fixo. Corpus Christi, também considerado ponto facultativo, será comemorado em uma quinta-feira, dia 4 de junho.