Um acidente envolvendo um ônibus do transporte coletivo e um caminhão, em Goiânia, deixou quatro feridos na tarde desta quarta-feira (8). Conforme apuração da TV Anhanguera, os quatro eram adolescentes e estudantes da rede estadual de ensino. Segundo o Corpo de Bombeiros, os feridos foram atendidos e encaminhados para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Em nota enviada à reportagem, a Rápido Araguaia informou que a ‘empresa acompanha a situação das vítimas e informa ainda que aguarda a apuração dos fatos pelas autoridades competentes’ (veja a nota completa ao final desta reportagem).\nPor não terem os nomes divulgados, O POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde dos quatro feridos.\nO caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (8), por volta das 15h, na Avenida Perimetral Norte. De acordo com os bombeiros, o primeiro ferido foi encontrado sentado dentro do ônibus, consciente e com escoriações no rosto e membros inferiores.