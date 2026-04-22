Adolescentes ficaram ilhados após chuva em Goiânia (Reprodução/TV Anhanguera)\nQuatro adolescentes com idades entre 11 e 14 anos foram resgatados após ficarem ilhados ao tentar fazer uma trilha em uma área de mata em Goiânia. O grupo foi surpreendido por uma cabeça d'água no Córrego Macambira, após a forte chuva que atingiu algumas regiões da capital, fator que impediu o retorno em segurança dos jovens. O resgate aconteceu no fim da tarde desta terça-feria (21).\nÀ reportagem do POPULAR, a corporação informou que foi acionada por um dos jovens. No entanto, devido à falta de internet e à dificuldade de comunicação, não houve o envio da localização exata do grupo.\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros, foi iniciada uma varredura na área informada pelos jovens, mas os militares acabaram sendo guiados pelos gritos de socorro emitidos pelos adolescentes. No local, a equipe de resgate encontrou dificuldade no acesso, sendo necessário o uso de um facão para chegar ao encontro das vítimas.