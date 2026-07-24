Quatro capivaras foram encontradas mortas boiando no Lago 2 do Jardim Botânico, em frente à Avenida Botafogo, no Jardim das Esmeraldas, em Goiânia, entre os dias 22 de junho e 17 de julho deste ano. Três animais foram descobertos pela equipe do parque em estado avançado de decomposição, impossibilitando a realização da necrópsia. Apenas uma delas foi enviada para realização do procedimento. Até o fechamento desta edição não foi divulgado o laudo do animal.\nEm nota, a Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) afirma não haver elementos técnicos que permitam afirmar a causa das mortes e que aguarda a conclusão dos exames laboratoriais e das demais avaliações técnicas para subsidiar qualquer manifestação conclusiva. A falta de conclusão deve-se à insuficiência de elementos que estabeleçam uma relação com o ambiente em que os animais estão inseridos ou algum tipo de intervenção que possa ter causado as mortes.