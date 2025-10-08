Quatro cidades goianas apareceram na lista das maiores temperaturas e menores umidades do ar, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) dessa terça-feira (7). Em Porangatu e São Miguel do Araguaia, no norte do estado, os termômetros atingiram 41°C e 40,8°C, respectivamente. O município brasileiro mais quente do dia foi Lagoa da Confusão, no Tocantins, onde o calor chegou a 41,5ºC.\nCom relação à umidade do ar, Luziânia e Goianésia, no Entorno do Distrito Federal (DF), registraram 13%. Com isso, as cidades ocuparam o segundo e terceiro lugares na lista das mais secas do país. A primeira posição ficou com o município de Gama (DF), onde o índice foi 12% (confira a lista completa ao final da reportagem). Para se ter uma ideia melhor, o nível de umidade ideal é 60%, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).